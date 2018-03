Swafoto Dapat Membuat Hidung Anda Terlihat Lebih Besar

Jakarta: Penelitian baru-baru ini menemukan bahwa selfie atau swafoto mungkin tidak memberikan gambaran yang paling akurat tentang penampilan Anda karena membuat hidung Anda terlihat lebih besar daripada sebenarnya.



Sebenarnya, hidung setiap manusia memiliki bentuk yang beragam dan sama sekali tidak ada yang salah dengan memiliki hidung yang besar. Namun hal itu bisa dipahami jika Anda ingin terlihat foto Anda tetap terlihat asli meskipun dalam foto.

Penelitian tersebut dipublikasikan melalui surat penelitian di JAMA Facial Plastic Surgery. Para peneliti dari Rutgers University dan Stanford University menggunakan data dari National Institute of Occupational Safety and Health untuk mengetahui ukuran proporsional dari wajah secara rata-rata.(Baca juga: Tips Riasan Wajah untuk Selfie Dengan menggunakan pemodelan matematika, mereka dapat mengevaluasi perbedaan ukuran hidung di antara foto yang diambil sejauh 12 inci dari wajah seseorang, yaitu jarak rata-rata yang diambil ketika melakukan swafoto dengan jarak yang diambil ketika mereka mengambil foto biasa yaitu sejauh 5 meter.Mereka menemukan bahwa swafoto secara signifikan mendistorsi penampilan orang dengan membuat hidung terlihat jauh lebih besar.Rata-rata, dasar hidung Anda akan terlihat sekitar 30 persen lebih lebar ketika melakukan swafoto, dan pada ujung hidung sekitar 7 persen lebih lebar daripada jika mengambil gambar dengan menggunakan potret.Tampaknya agak sepele, namun memiliki implikasi yang lebih besar. Menurut sebuah jajak pendapat baru-baru ini dari American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, 55 persen ahli bedah plastik mengatakan bahwa pasien yang datang kepada mereka mendatangi mereka untuk melakukan operasi plastik agar terlihat lebih baik ketika melakukan swafoto yang mereka bagikan di media sosial.(TIN)