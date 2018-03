Seni Menulis Penuh Makna

Jakarta: Menulis adalah bagian dari seni. Menjadi seorang penulis novel, cerpen, atau sesuatu yang mengadaptasi dari karya orang lain memerlukan kemampuan yang baik agar menjadi kesatuan cerita yang indah.



Seseorang yang menggeluti dunia menulis juga perlu memiliki keahlian tersendiri untuk mengolah kata agar mudah dipahami pembaca. Terlebih jika yang ditulis mengandung unsur kebudayaan.

Di Indonesia ada beberapa penulis yang sudah tak asing bagi pecinta novel. Salah satunya, Ahmad Fuadi atau yang lebih dikenal Affuadi. Dia adalah penulis terkenal novel Negeri 5 Menara, yang ceritanya "Indonesia banget".Dia mulai suka menulis sejak duduk di bangku kuliah pada 1999 lalu di School of Media anf Public Affairs, George Washington University, USA. Karya pertama mantan wartawan ini adalah Negeri 5 Menara dan mengantarnya sebagai salah satu penulis novel terbaik pada tahun 2010. Buku ini menjadi salah satu best seller serta sukses diadaptasi dalam film layar lebar yang menyedot perhatian pecinta film Tanah Air.Selain itu, ada juga Iwan Setiawan, penulis yang sukses melalui buku 9 Summer 10 Auntums. Iwan ternyata pernah bekerja sebagai Director Internal Client Management di Nielsen Consumer Research, New York. Ia senang menulis berdasarkan kebiasaan yang ditemui setiap hari. Novel itu pun mengisahkan pengalamannya selama menjadi sopir pribadi di New York.Selain penulis novel, seorang penulis skenario sebuah film layar lebar patut diapresiasi. Bagaimana cara pengolahan kata yang diadaptasi dan diolah kembali dengan gaya dan caranya sendiri, menjadikan Alim Sudio sebagai penulis skenario terbaik dalam beberapa film layar lebar terbaik.Pria yang mengaku memiliki hobi berkhayal ini ternyata menjadikan hobinya itu sebagai kemampuan sekaligus kelebihan dalam profesinya sebagai penulis. Menurut Alim, berkhayal adalah kemampuan yang paling tepat dimiliki seorang penulis agar dapat menghasilkan tulisan yang diadaptasi dari sebuah novel dan diinterpretasikan ke film layar lebar.