Pilihan Bisnis Sampingan untuk Karyawan Gaji Rp3 Jutaan

Jakarta: Anda ingin menjalankan bisnis untuk menambah penghasilan, tapi gaji bulanan masih kurang untuk menambah modal usaha? Dalam kondisi seperti ini, pinjaman tunai bisa dipilih sebagai solusi.



Menjalankan usaha sampingan adalah salah satu cara yang bisa dilakukan para karyawan untuk menambah penghasilan. Sayangnya, masih banyak orang yang ragu untuk memulai bisnis karena terkendala modal. Bagaimana bisa mengumpulkan modal usaha? Gaji bulanan saja selalu habis tak bersisa untuk kebutuhan yang lebih penting lainnya.



Tenang saja, saat ini banyak jenis usaha yang tidak membutuhkan banyak modal, tapi bisa menghasilkan keuntungan besar. Jadi jangan khawatir meskipun gaji bulananmu di kisaran UMR Jakarta, Anda tetap bisa menyisihkan dana dan menjalankan bisnis dengan modal minim, berikut ini.



1. Cuci kiloan



Tinggal di daerah perkantoran atau sekitar kampus? Manfaatkan peluang yang ada untuk membangun bisnis laundry (cuci) kiloan. Modal pertama, Anda akan membutuhkan peralatan mulai dari mesin cuci dua tabung, setrika uap, dan timbangan. Ada juga peralatan pendukung seperti deterjen, pewangi, ember, sikat, dan gantungan baju. Kira-kira untuk membeli seluruh perlengkapan tersebut, Anda membutuhkan Rp5 juta. Dengan tarif cuci kiloan sekitar Rp8 ribu per kg, Anda bisa mengantongi Rp4,8 juta per bulan.



2. Katering Makan Siang



Jenis usaha ini cocok untuk dilakukan pekerja kantoran. Pada jam makan siang, tak sedikit karyawan yang malas pergi ke luar untuk mencari makan. Anda bisa mengambil kesempatan dengan menawarkan katering makan siang khusus teman kantor. Lakukan produksi berdasarkan pesanan supaya produk pasti terjual habis. Modalnya pun hanya berupa keterampilan masak, peralatan masak yang sudah dimiliki di rumah, dan bahan-bahan makanan yang diperlukan.



3. Pesanan Kue



Banyak orang yang mencari kudapan untuk dimakan saat bersantai, atau untuk acara-acara khusus. Sama seperti bisnis katering makan siang, Anda bisa melakukan sistem pre-order sehingga tidak ada kemungkinan tidak laku. Manfaatkan alat memasak yang ada di rumah, dan Anda cukup membeli bahan-bahan kue yang diperlukan. Untungnya lagi, dibandingkan dengan bisnis katering makan siang yang bahan makanannya cepat basi, bahan kue cenderung tahan lebih lama.



Itulah ide bisnis sampingan modal kecil yang bisa Anda coba. Jangan khawatir soal modal, karena Anda bisa menyisihkan gajimu sedikit demi sedikit. Berita baiknya lagi, bahkan kini Anda tidak perlu mengandalkan gaji untuk memulai bisnis. Sebab, terdapat pinjaman tunai dari Kredivo yang membuat Anda bisa mencairkan kredit limit di dalam akun Kredivo menjadi dana tunai.



Cara pendaftaran pun sangat gampang. Untuk mengajukan pinjaman tunai di Kredivo, pastikan Anda mengikuti langkah-langkah berikut ini.



1. Install aplikasi Kredivo melalui Google Play Store atau App Store

2. Pilih opsi “Cicilan”

3. Unggah foto KTP (pastikan foto jelas dan bisa terbaca)

4. Sambungkan akun e-commerce dengan riwayat transaksi

5. Sambungkan akun internet banking sebagai bukti penghasilan (jika memilih Cicilan Express)

6. Atau unggah foto KK & STNK serta slip gaji & rekening koran (jika memilih Cicilan Reguler)

7. Tunggu konfirmasi approval paling lambat dalam 1×24 jam



Apabila sudah terdaftar, Anda bisa langsung mengajukan pinjaman tunai dengan ketentuan sebagai berikut:

- Batas minimum pencairan dana sebesar Rp1,5 juta

- Batas maksimal pinjaman tunai yang bisa diambil akan disesuaikan dengan limit tenor enam bulan akun Kredivo Anda

- Bunga yang dikenakan mulai dari 0 persen hingga 2,95 persen per bulan

- Terdapat biaya administrasi sebesar 6 persen pada awal pencairan dana. Biaya ini akan memotong jumlah dana yang ditransfer ke rekening.



Jadi tak perlu mengurungkan niat Anda untuk berbisnis hanya karena keterbatasan modal. Mulai bisnis Anda sekarang dengan mengajukan pinjaman di Kredivo. Bukan hanya karena bunganya yang terendah di pasaran, waktu pencairannya juga hanya membutuhkan waktu hari kerja!



Ditambah lagi, Kredivo masih punya hadiah berupa tiket gratis untuk nonton konser DJ ternama dunia, KYGO, bagi Anda yang mendaftar akun Cicilan Kredivo sebelum 23 Oktober 2018, dan menggunakan referral code KRDVKYGO. Menarik sekali kan? Segera daftar akun Kredivo sekarang juga!

(ROS)