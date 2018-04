Melakukan Hal Membosankan dengan Pasangan, Kunci Hubungan Langgeng

Jakarta: Tak melulu melakukan hal-hal yang menyenangkan untuk membuat hubungan langgeng. Faktanya, membuat hubungan terasa membosankan adalah kunci utama.



Penulis buku The Subtle Art of Not Giving A F*ck' berpendapat bahwa membuat hubungan menjadi membosankan mungkin perlu dilakukan.

"Memang terdengar aneh, namun jika dipikirkan, melihat pasangan berusia 80 tahun yang telah bersama selama 60 tahun, alasan mereka bertahan selama itu bukanlah karena selalu berlibur menyenangkan. Namun, karena pasangan tersebut bosan bersama."Menurutnya, pasangan tersebut telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk duduk santai di rumah, membicarakan topik membosankan yang sama, menonton TV/film, memasak makan malam, dan semuanya baik-baik saja."Tak ada yang menarik, atau drama besar, atau pertengkaran."Di saat tak ada yang mau dilabeli membosankan, pengarang tersebut berpendapat bahwa saat ini orang terlalu fokus pada apa yang orang lain pikirkan."Sekarang, kita takut terlihat membosankan sehingga kita menyabotase diri kita dalam pencarian untuk menemukan hubungan yang bermakna tanpa bersedia untuk menetap."(ELG)