Studi: Sebagian Besar Bayi Makan Makanan Padat Terlalu Dini

Jakarta: American Academy of Pediatrics merekomendasikan bayi hanya diberi air susu ibu (ASI) atau susu formula sampai mereka berusia 6 bulan (dan tanpa tambahan air putih), tetapi lebih dari 90 persen ibu menawarkan makanan padat untuk bayi mereka lebih awal. Hal itu juga terjadi di Indonesia.



Penelitian Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menyebutkan sebanyak 40 persen ibu menawarkan makanan padat kepada bayi mereka sebelum 4 bulan.

Survei CDC yang diterbitkan dalam jurnal Pediatrics mengatakan temuan itu "mengkhawatirkan" pada bayi yang mungkin berisiko tinggi untuk mengembangkan penyakit kronis seperti diabetes, obesitas, eksem, dan penyakit celiac.Para ibu yang mengajukan diri untuk penelitian CDC mengisi buku harian makanan dan kuesioner. Hal itu untuk menemukan pendapat mereka tentang mengapa dan kapan makanan padat harus diberikan.(Baca juga: MPASI di Usia 4 Bulan, Bolehkah? Di antara para ibu yang menawarkan makanan padat untuk bayi usia 4 bulan atau kurang, alasan yang paling sering dikutip adalah: "Bayi saya cukup umur," "Bayi saya tampak lapar," atau "Aku ingin memberi makan bayiku sesuatu selain ASI atau susu formula," atau "Bayi saya menginginkan makanan yang saya makan."Bahkan ada yang menyebutkan: "Seorang dokter atau profesional perawatan kesehatan lainnya mengatakan bayi saya harus mulai makan makanan padat," dan "Itu akan membantu bayi saya tidur lebih lama di malam hari.""Terlebih lagi, ibu yang memberi susu formula bayi mereka jauh lebih mungkin untuk memulai makanan padat terlalu dini dibandingkan mereka yang secara eksklusif diberi ASI. Penelitian menunjukkan 53 persen berbanding 24 persen," sebut artikel yang berjudul "Most Babies Eat Solid Food too Soon, Study Says" tersebut.Seorang pakar makanan yang tidak terafiliasi dengan penelitian CDC menyarankan bahwa beberapa penyedia layanan kesehatan mungkin tidak terbiasa dengan rekomendasi menyusui yang ada saat ini."Saya pikir ini mengkhawatirkan," kata Ann Condon-Meyers, seorang ahli gizi anak di University of Pittsburgh Medical Center dan Children's Hospital of Pittsburgh."Saya pikir itu mungkin menunjukkan kata (saran menyusui) itu tidak keluar (maksimal). (Yakni ASI eksklusif) 6 bulan sebelum makanan padat harus ditawarkan."(TIN)