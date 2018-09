Siapa yang Bisa Hentikan Perundungan?

Jakarta: Perundungan (bullying) adalah kekhawatiran terbesar orang tua terhadap anak-anak di sekolah. Namun, sebuah penelitian baru mengatakan anak-anak yang berpengaruh secara sosial-mereka yang dianggap "keren" oleh rekannya-memiliki kekuatan untuk menghentikan perundungan di sekolah.



Penelitian yang diterbitkan dalam Proceedings of National Academy of Sciences, peneliti di Princeton, Rutgers, dan Universitas Yale berusaha untuk mengidentifikasi siswa yang paling berpengaruh di 56 sekolah menengah New Jersey. Mereka menggunakan teknik yang disebut pemetaan jejaring sosial.



Para peneliti menyurvei secara langsung maupun online terhadap hampir 25 ribu siswa yang memilih 10 siswa "top" di sekolah mereka. Para siswa terpilih itu diminta-meskipun tidak diperlukan-menyebarkan pesan antiintimidasi kepada rekan-rekan mereka.



Hasilnya? Penurunan yang mengesankan sebesar 30 persen perilaku perundungan. Dan sekolah-sekolah dengan jumlah siswa terbesar yang disebut "social influencers" melihat ada penurunan terbesar dalam konflik.





(Perundungan (bullying) adalah kekhawatiran terbesar orang tua terhadap anak-anak di sekolah. Namun, sebuah penelitian baru mengatakan anak-anak yang berpengaruh secara sosial-mereka yang dianggap "keren" oleh rekannya-memiliki kekuatan untuk menghentikan perundungan di sekolah. Foto: Frank Mckenna/Unsplash.com)



(Baca juga: Ketahui Cakupan Bullying yang Luas)



"Kami pikir cara terbaik untuk mengubah norma-norma sosial adalah agar para siswa 'berpengaruh' ini berbicara dengan suara mereka sendiri," jelas penulis utama penelitian, Elizabeth Levy Paluck dari Princeton.



"Mendorong pesan mereka sendiri untuk meluap dari bawah dengan menggunakan pendekatan akar rumput bisa sangat kuat."



Melihat seberapa berpengaruhnya beberapa anak di sekolah membuat penelitian ini masuk akal. Tetapi, sebagai orang dewasa, pasti bingung mengapa anak-anak tertentu dianggap 'keren.' Faktanya, siswa 'berpengaruh' sejati itu dipilih oleh teman sebaya mereka, bukan orang dewasa.



"Ketika orang dewasa memilih pemimpin mahasiswa, mereka biasanya memilih anak-anak 'baik'. Tetapi para pemimpin yang kami temukan melalui pemetaan jejaring sosial sangat berpengaruh di kalangan siswa dan tidak semua orang yang akan dipilih oleh orang dewasa," kata Paluck.



"Beberapa siswa yang kami temukan benar berada di tengah-tengah konflik siswa. Tetapi intinya adalah, inilah siswa yang perilakunya mendapat perhatian lebih."



Jadi sebagai orang tua, apa yang bisa diambil dari penelitian ini? Mungkin jika anak-anak kita diganggu, di samping guru dan administrator, teman-teman mereka harus menjadi sekutu dalam mengakhiri penindasan. Tidak ada salahnya untuk menyarankan orang dewasa bahwa anak-anak juga bisa diandalkan.





(TIN)