Apakah Mereka yang Kidal Lebih Pintar?

Jakarta: Mereka yang lebih dominan menggunakan tangan kiri atau biasa disebut kidal sering sekali menjadi pusat perhatian karena berbeda dari kebanyakan yang umumnya dominan menggunakan tangan kanan.



Namun sebenarnya mungkin saja ada beberapa dampak positif yang dimiliki oleh mereka yang kidal. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa mereka yang kidal biasanya lebih pintar.

Dikutip dari Romper, orang kidal mungkin bisa saja lebih pintar karena umumnya mereka bisa memecahkan persoalan matematika yang kompleks dengan lebih mudah dibandingkan mereka yang dominan menggunakan tangan kanan, menurut studi dari Frontiers in Psychology yang dilakukan pada tahun 2017.Studi yang dilakukan terhadap 2.300 siswa sekolah dasar dan menengah, menemukan anak-anak kidal lebih baik dalam matematika.(Baca juga: Alasan Mengapa Anda Bertangan Kidal "Mereka yang kidal memiliki tingkat fleksibilitas dalam kecerdasan yang lebih tinggi dan kosakata yang lebih banyak dibandingkan populasi kebanyakan. Inilah mungkin yang menyebabkan mengapa mereka lebih banyak menekuni profesi kreatif seperti musik, seni, dan tulisan," kata Dr Alan Searleman dalam presentasi di konferensi tahunan American Psychological Association, yang ditulis oleh The Independence.Ia juga menambahkan bahwa orang kidal sering unggul dalam keterampilan memecahkan masalah dan mereka cenderung memiliki kosakata yang lebih besar daripada rekan-rekan mereka.Namun secara keseluruhan, tingkat kecerdasan seseorang tidaklah bisa dinilai dari apakah mereka kidal atau tidak. "Mereka yang dominan menggunakan tangan kanan atau kiri hampir tidak memiliki perbedaan sama sekali, dan banyaknya studi yang meneliti perbedaan antara keduanya lebih untuk kegunaan praktis," ujar Ronald Yeo, PhD, profesor psikologi di University of Texas-Austin. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan apakah Anda kidal atau bukan.(TIN)