Ketika Calon Dokter Coba Narik Ojek

View this post on Instagram

Terima kasih kepada ibu dan bapak saya yang telah menyekolahkan saya. Saya apabila jadi orang tua belum tentu bisa menyekolahkan anak saya sampai sarjana. . . Dan saya tidak pernah bangga dengan gelar apapun di dunia ini, saya akan bangga jika kedua orang tua saya bangga memiliki anak seperti saya. Jazakallah khair bapak ibu, semoga Allah balas kebaikan kalian dengan sebaik baiknya balasan. Aamiin Allahuma Aamiin..