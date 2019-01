Tiga Pilihan Tren Rambut Pria 2019

Jakarta: Tren rambut klasik yang rapi dan mudah diatur merupakan zona nyaman para pria di Indonesia. Akan tetapi, tahun ini berbeda, mereka cenderung memilih gaya rambut ke arah modern dan unique cut.



Direktur Utama Chief Barber and Supplies Co, Fatzi Anzani Hakim sebelumnya telah melakukan survei terbaru yang dilakukan pada 11.000 responden. Sembilan dari 10 pria urban (87 persen) ingin melakuan perubahan gaya rambut klasik dengan tetap mempertahankan karakter mereka.



"Apakah ada keinginan untuk mengubah potongan rambut ke model lain, 87 persen partisipan menyatakan mau,” kata Fatzi dalam acara Chief Snappng Hair Trend 2019, di Komunitas Salihara, Jakarta, Rabu, 23 Januari 2019.



Direktur Utama Marketing Perusahaan Chief Barber and Supplies Co, Oky Andries menyatakan terdapat tiga pilihan gaya rambut yang bisa ditiru oleh konsumer di tahun 2019.





Deconstructed Quiff, Blunt Fringe, dan Asymetrical Long Sweep. Tiga model rambut ini dikeluarkan berdasarkan penelitian yang panjang yang dia dan timnya lakukan.



“Ketiga tatanan rambut ini kami pilih sebagai rekomendasi bagi pria urban Indonesia bukan semata mengikuti tren yang tengah berkembang, melainkan untuk lebih mempertegas karakter pria urban modern, ekspresif, dan kreatif termasuk dalam menata rambut,” tuturnya.



Blunt Fringe



Blunt Fringe adalah potongan rambut berponi dengan texture yang dibuat sedemikian rupa di bagian atasnya. Peningkatan peminatan dari model rambut ini signifikan. “Awalnya hanya satu persen di awal tahun 2018 menjadi tujuh persen dari total pelanggan di tahun 2019 ini,” tutur Fatzi.



Desconstructed Quiff



Ini adalah model rambut yang natural dan tidak klimis. Mereka menjembatani ide ini dengan melakukan potongan low fade/taper.



Setelah itu diberikan tekstur di bagian atas dengan juga mengaplikasikan produk modern.





Asymmetrical Long Swep



Adalah model rambut dengan mengombinasikan antara tekstur dengan sedikit aksen seperti desain garis. Ini sangat cocok untuk orang-orang yang berjiwa petualang, dinamis, berani, ekspresif, dan percaya diri.



Dengan mencoba salah satu dari model rambut tersebut, Anda akan mendapatkan tampilan baru yang lebih muda dan menarik.





