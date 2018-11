Ini Pentingnya Keterlibatan Ayah Bermain dengan Anak-anak

Tangerang: Seberapa penting keterlibatan ayah saat bermain dengan anak-anak? "Sangatlah penting bagi orang tua, khususnya Ayah, untuk melibatkan diri dalam bermain dengan anaknya," ujar Tata Sudrajat mewakili Yayasan Sayangi Tunas Cilik mitra Save the Children (YSTC).



Country Marketing Manager IKEA Indonesia, Eliza Fazia, mengatakan, "IKEA Indonesia senang dapat melaksanakan kampanye Ayo Bermain! di mana kami mendorong pentingnya bermain sebagai hak anak-anak.""Hal ini tak lepas dari posisi IKEA yang senantiasa menempatkan anak-anak sebagai orang-orang terpenting di dunia. Dengan bermain, anak-anak dapat mengembangkan minat, bakat, dan kebersamaan yang baik sejak dini," tambahnya lagi.Kampanye Ayo Bermain! mengedepankan pentingnya bermain untuk kehidupan sehari-hari yang lebih baik. Bermain bersama anak merupakan salah satu cara untuk mengembangkan keterampilan bersosialisasi dan mengendalikan diri."Kami di IKEA juga mendorong orang tua untuk berinteraksi dengan anak, sehingga membantu mereka mengembangkan berbagai cara dan keterampilan untuk membangun masa depan yang lebih cerah," imbuh Eliza Fazia.

Keterlibatan ayah menurutnya penting, "sebab keterlibatan Ayah dapat mendorong keterampilan motorik, kepemimpinan, serta pengembangan kognitifdan kemampuan mengendalikan emosi secara lebih baik," ungkapnya.Sejak tahun 2012, IKEA Foundation telah bekerja sama dengan YSTC dalam mewujudkan program pemenuhan hak-hak anak khususnya anak dengan disabilitas.Dengan bermain bersama semua anak, anak dengan disabilitas dapat mengembangkan rasa percaya diri dan toleransi yang tinggi.Dari tahun 2015-2018, 2101 anak dengan disabilitas dapat menunjukkan perkembangan secara positif dalam pengembangan kognitif, sosial maupun emosional.Hal ini karena seorang Ayah lebih banyak berinteraksi dalam kegiatan fisik dan beraktivitas di luar, serta bermain dengan permainan yang melibatkan obyek seperti balok-balok mainan."Melalui kampanye IKEA Ayo Bermain! kami berharap para orang tua akan lebih melibatkan diri dalam bermain dan menghabiskan waktunya dengan anak-anak untuk memaksimalkan proses tumbuh kembang anak-anak yang terbaik," ujar Eliza Fazia.Untuk mendukung kampanye Ayo Bermain! IKEA menyelenggarakan berbagai kegiatan anak-anak seperti kompetisi menggambar anak-anak, Children Weekend Event: Keterampilan dan hiburan khusus bagi anak-anak pada akhir pekan, booth Yayasan Sayangi Tunas Cilik mitra Save the Children (YSTC) yang mendorong orang tua bermain bersama anak-anaknya.Selain itu, IKEA juga memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk turut serta dalam membantu anak-anak yang kurang beruntung.Di mana setiap pembelian soft toys IKEA dan bukan perabot anak-anak IKEA, IKEA Indonesia akan menyumbangkan 1 Euro kepada Yayasan Sayangi Tunas Cilik mitra Save the Children.Bersamaan dengan hal tersebut, IKEA Foundation menyumbangkan 1 Euro dari setiap penjualan children IKEA selain seasonal soft toys.