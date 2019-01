Cara Mengajarkan Anak agar Menyukai Seni

Jakarta: Memperkenalkan anak-anak kepada seni memiliki banyak manfaat. Dengan mengajarkan anak untuk menyukai seni sejak kecil salah satu manfaatnya adalah memiliki kemampuan untuk berpikir out of the box saat mereka dewasa.



Nyatanya, tidak semua anak menyukai seni. Kegiatan tersebut dianggap memerlukan konsentrasi yang cukup lama.

Untuk itu jika anak Anda tidak menyukai seni, sebaiknya tidak usah dipaksakan. Namun Anda harus bisa mengenalkan mereka dengan seni melalui beberapa tahapan.“Cara pertama yang bisa dilakukan adalah dengan mengajak anak pergi ke museum atau ke tempat-tempat yang berhubungan dengan dunia seni,” ujar Samanta Ananta, M.Psi., Psikolog anak dan remaja pada acara Kick Off Koko Olimpiade di kawasan Jakarta Selatan, Selasa, 22 Januari 2019.“Selanjutnya, berikan dorongan kepada anak-anak untuk menggambar misalnya. Berikan pujian kepada mereka agar minat mereka semakin besar. Kemudian yang terakhir adalah berikan supply dengan alat-alat kesenian yang banyak dan beragam agar anak bisa memilih kegiatan seni yang tepat bagi mereka," terangnya.Samanta menambahkan kepada orang tua agar selalu melatih anak untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan seni.“Dan yang paling penting menurut penelitian yang dilakukan Boston University adalah menggambar bisa menjadi kegiatan yang mengasyikkan karena pada saat menggambar pikiran anak terdistraksi dengan hal yang positif sehingga mood anak menjadi lebih baik," tutup Samanta.(FIR)