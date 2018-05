Kapankah Masa Paling Bahagia dalam Pernikahan?

Jakarta: Sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal Social Networks and the Life Course, menemukan bahwa pasangan suami istri mencapai masa terbahagia saat sudah bersama selama 20 tahun.



Para peneliti dari Universitas Negeri Pennsylvania dan Universitas Brigham Young tersebut menganalisa pernikahan dari 2.034 pasangan dengan usia rata-rata 35-37 tahun tentang bagaimana kepuasan mereka berubah selama bertahun-tahun.

Studi ini menemukan bahwa pasangan yang menikah selama 20 tahun menghabiskan lebih banyak waktu melakukan aktivitas bersama daripada di masa bulan madu.Juga, seiring waktu, mereka mengembangkan tingkat apresiasi yang lebih dalam untuk satu sama lain.Pernikahan yang dilalui juga tidak selalu mudah. Hasil penelitian juga juga menemukan bahwa kebahagiaan perlahan menurun hingga titik 20 tahun, sebelum kembali menukik tajam."Meskipun perceraian umum terjadi akhir-akhir ini, sekitar separuh dari semua pernikahan bertahan seumur hidup," kata para peneliti."Dan pandangan jangka panjang untuk sebagian besar pernikahan ini adalah optimisme, dengan kebahagiaan dan interaksi tetap tinggi, serta perselisihan menurun."Meskipun periode bulan madu biasanya merupakan hal yang paling menggembirakan, bagian terbaik dari sebuah hubungan akan muncul dalam jangka panjang. Menurut beberapa penelitian, pasangan memiliki kehidupan seks terbaik setelah 15 tahun.