Studi: Pola Makan Sehat Tingkatkan Kepribadian Positif pada Anak

Jakarta: Sebuah studi menemukan bahwa pola makan yang sehat membuat seseorang memiliki tingkat harga diri yang lebih baik, tak mudah emosi, dan hubungan kelompok yang lebih kuat.



Dilansir dari Thehealthsite.com, disebutkan bahwa pola makan sehat tersebut terdiri dari rutin makan buah dan sayur serta membatasi asupan gula refinasi dan lemak.

Penemuan tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan yang lebih baik berhubungan dengan konsumsi buah, sayur, gula, dan lemak dalam pola makan keseharian.Selain itu, konsumai ikan 2-3 kali per minggu juga dapat meningkatkan harga diri dan mengurangi emosi negatif dan masalah dalam kelompok. Konsumsi produk makanan utuh juga membuat seseorang jarang terlibat masalah sosial.(Baca juga: Ikan dan 3 Makanan Ini Bantu Membakar Lemak Perut "Kami menemukan bahwa pada anak kecil ada hubungan antara kepatuhan terhadap pedoman diet sehat dan kesejahteraan psikologis yang lebih baik, yang mencakup lebih sedikit masalah emosional, hubungan yang lebih baik dengan anak lain dan harga diri yang lebih tinggi," ujar Louise Arvidsson, dari Sahlgrenska Academy, the University of Gothenburg di Swedia.Ia menyimpulkan, pola makan sehat dapat meningkatkan kesejahteraan pada anak.Studi yang dipublikasikan dalam jurnal BMC Public Health tersebut menguji 7.675 anak-anak berusia 2-9 tahun di delapan negara Eropa: Belgia, Siprus, Estonia, Jerman, Hungaria, Italia, Spanyol, dan Swedia.Anak-anak tersebut diberi skor kepatuhan diet sehat (HDAS) berdasarkan seberapa patuh mereka pada lima pedoman: membatasi gula, membatasi lemak, lebih memilih produk makanan utuh dibandingkan makanan refinasi, konsumsi 400-500 gm buah dan sayur per hari, dan ikan 2-3 kali seminggu.Hasilnya, anak dengan HDAS lebih tinggi memiliki tingkat harga diri lebih tinggi serta masalah sosial dan emosi yang lebih rendah, seperti memiliki sedikit teman atau mengalami perundungan.(TIN)