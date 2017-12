Apakah Sprinkles Silver Bisa Dimakan atau Tidak?

Jakarta: Sprinkles silver atau taburan pada kue yang berawarna silver tentunya terlihat sangat cantik, apalagi jika ditambahkan sebagai taburan dan hiasan pada kue-kue natal nantinya. Namun apakah hiasan-hiasan kue berwarna silver tersebut dapat dimakan?



Hiasan-hiasan kue berwarna silver tersebut secara resmi disebut silver dragées. Dragée menjadi istilah umum untuk kembang gula kecil yang dilapisi gula keras.

(FDA menyatakan hiasan bola perak kecil yang dikenal sebagai 'silver dragées' itu hanya diperbolehkan dijual sebagai dekorasi kue saja dan tidak boleh dikonsumsi. Foto: Courtesy of Jenniferjuliecakes.com)

Food and Drug Administration telah membuat panduan mengenai silver dragées sejak 1906, saat zat mineral dilarang sebagai bahan tambahan makanan.Sampai saat ini, silver masih dilarang sebagai bahan tambahan makanan yang dapat dimakan, dan silver dragées dijual di 49 negara bagian Amerika Serikat hanya untuk hiasan. Satu-satunya tempat yang tidak dapat Anda beli adalah California karena sebuah tuntutan hukum 2003 terhadap beberapa penjual.(Baca juga: Hati-Hati, Meniup Kue Ulang Tahun dapat Menyebarkan Bakteri Pada tahun 1990 sebuah pernyataan dari Federal Agency for Toxic Substance and Disease Registry mengatakan bahwa sebagian besar perak yang kita makan melewati tubuh kita melalui usus besar dalam waktu seminggu, dan kita tidak terpengaruh.Hasil paling serius dari menelan perak adalah sebuah kondisi yang disebut argyria, kata badan federal tersebut jika Anda mengonsumsinya dalam jangka waktu lama hal tersebut bisa menyebabkan kulit dan jaringan tubuh Anda berubah abu-abu atau biru abu-abu.Namun, FDA menyatakan: "Hiasan bola perak kecil yang dikenal sebagai 'silver dragées' itu hanya diperbolehkan dijual sebagai dekorasi kue saja dan tidak boleh dikonsumsi, dan mereka juga tidak termasuk ke dalam makanan atau kembang gula."Dengan kata lain, hiasan bola-bola silver ini bisa dijual secara legal hanya jika diberi label untuk penggunaan dekoratif. FDA merekomendasikan penyitaan atau penahanan seluruh penggunaan hiasan bola-bola silver yang lebih dari hiasan dekoratif.(TIN)