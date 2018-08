Manfaat Free Time bagi Anak-anak

Jakarta: Bagi orang dewasa, memiliki free time atau waktu senggang merupakan salah satu hal yang penting. Jika tidak memiliki waktu senggang atau free time yang cukup tentu orang dewasa akan merasa kewalahan melewati aktivitas sehari-hari.



Lalu bagaimana dengan waktu senggang bagi anak-anak? Apakah mereka memerlukan free time sama seperti orang dewasa? Menurut Katie Davis, seorang psikolog klinis dan peneliti neurosains di Manhattan mengatakan bahwa free time merupakan komponen penting di masa kanak-kanak.

"Waktu luang memungkinkan anak-anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang tidak memiliki struktur atau aturan yang jelas, sehingga sangat penting untuk perkembangan sosial, emosional, dan kognitif."(Baca juga: Pentingnya Peran Ayah dalam Tumbuh Kembang Anak Selama waktu luang, anak-anak menggunakan bagian otak yang diperlukan untuk imajinasi, introspeksi, dan melamun."Mereka mengembangkan keterampilan sosial yang penting, seperti komunikasi, fleksibilitas, kerja sama, negosiasi, dan memahami perasaan orang lain. Mereka mencoba kegiatan dan peran baru, yang menumbuhkan kreativitas. Mereka juga belajar mengelola konflik yang membantu mengurangi kecemasan dan stres," kata Davis dalam kepada Romper.Dalam sebuah artikel yang berasal dari Department of Psychology and Neuroscience di University of Colorado para peneliti mengatakan, "Semakin banyak waktu yang dihabiskan anak-anak untuk menghabiskan waktu luang, yang terlibat dalam permainan yang tidak terstruktur, mereka akan menjadi lebih mandiri karena mereka memiliki kesempatan untuk melakukannya."(TIN)