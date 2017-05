Selain Mengurangi Stres, Berpelukan Bantu Turunkan Tekanan Darah

Metrotvnews.com, Jakarta: Pelukan merupakan tanda sayang yang membuat kita nyaman. Mendapat pelukan saat sedang menghadapi masalah dapat membuat kita merasa lebih baik. Setidaknya, masih ada empat manfaat lain dari berpelukan, seperti dilansir dari Time.



1. Membuat kita merasa didukung

Pelukan tak hanya membawa kita lebih dekat dengan seseorang, tetapi juga memicu oksitoksin, zat kimia yang bisa menumbuhkan rasa keterikatan."Studi menunjukkan, orang akan merasa lebih baik dan terhubung dengan pasangan setelah berpelukan atau sering bersentuhan," jelas Terri Orbuch, Phd, pakar hubungan dan penulis buku 5 Simple Steps to Take Your Marriage from Good to Great."Ketika kita terhubung secara fisik melalui pelukan, itu membantu kita terhubung secara emosional dan psikologis dengan orang lain. Itu membantu menenangkan kita, sehingga kita merasa didukung," tambahnya.Selain meningkatkan keintiman, hormon oksitoksin berpengaruh terhadap kesehatan. Studi kecil terhadap 59 wanita pramenopuse yang diterbitkan dalam Jurnal Biological Psychology menemukan, mereka yang berpelukan memiliki tingkat oksitoksin yang tinggi serta tekanan darah yang relatif normal.Peneliti dari University of Winconsin-Madison School of Medicine menganalisis anak perempuan usia 7-9 tahun. Mereka sengaja diberi tekanan seperti diminta melakukan pidato mendadak dan memecahkan soal matematika di depan orang asing.Setelah itu, anak-anak diperbolehkan memeluk ibu mereka. Hasilnya, setelah dipeluk kadar kortison (hormon stres) dan kecemasan mereka menurun.Pada studi tahun 2014 dari Carnegie Mellon University, peneliti menemukan, orang-orang stres (yang cenderung memiliki sistem imun rendah) nyatanya tidak akan mudah sakit apabila mereka memiliki dukungan sosial yang tinggi dan sering mendapat pelukan.(DEV)