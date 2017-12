Online Seller Berkumpul di Ajang What Women Want

Jakarta: Menyambut akhir tahun, kebutuhan tampil gaya semakin meningkat, terutama di kalangan wanita urban Jakarta. Kepentingan akan eksistensi diri dan gaya hidup menjadi dua hal pemicu permintaan fashion item kini kian tinggi, terutama permintaan barang-barang dari merek kenamaan dunia.



Kemewahan dari merek kenamaan akan menjadi kebanggaan tersendiri dan mampu memberikan kesan eksklusif bagi para wanita yang menggunakannya. Tidak hanya dari sisi fashion items, para beauty junkie juga berlomba-lomba memburu kelengkapan peralatan mereka dengan merek-merek kenamaan yang pasti terjamin kualitasnya.



Melihat hal tersebut, tidak heran jika kini marak hadir online shop berkualitas di tengah-tengah kebutuhan wanita urban Jakarta yang meningkat. Para pecinta fashion dan beauty junkie pun merasa senang dengan banyaknya online shop yang ada saat ini, di mana kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan mudah dan mereka juga bisa mendapatkan berbagai macam produk sebelum resmi dirilis di Indonesia.





Kehadiran online shop tidak hanya menjadi wadah berbelanja, para seller dari online shop berhasil membangun sebuah komunitas besar antar online shop di Indonesia. Melihat potensi besar komunitas online shop, Mal Kuningan City di ulang tahunnya ke-5, menyelenggarakan event bertajuk what women want pada 15-17 Desember.What women want adalah ajang atau wadah bertemunya para online seller dalam satu lokasi, sekaligus bazaar fashion dan beauty branded.“Acara ini merupakan tempat bertemunya para online shop dan para customer yang biasa disebut followers dalam satu event, serta memberikan pilihan produk brand international terlengkap, original dan berkualitas untuk wanita seperti tas, sepatu dan produk fashion lainnya, acara ini juga merupakan rangkaian anniversary ke-5 Kuningan City yang menghadirkan beragam event menarik, diskon, dan community engagement, " kata Marketing Communications Mal Kuningan City Fari Setiadji.Selama tiga hari berturut-turut, what women want diramaikan premium fashion dan make up seller, seperti Clover 8 Boutique, TWL Cosmetic, Front Cover, Linean, Nabo, Deways Brand, Komma, Chain Reaction, Sister, dan Utopian. Kesepuluh online shop ini menawarkan branded item dari lini fashion seperti Fendi, Furla, Coach, Michael Kors, Kate Spade, Valentino, Prada, Balenciaga, Fossil, Marni, dan masih banyak lagi.Sedangkan dari lini make up hadir merek seperti NARS, Benefit, The Balm, Tarte, Kylie, Bobbi Brown, Shiseido, dan lain-lain. Gelaran what women want merupakan rangkaian dari perayaan ulang tahun ke-5 Kuningan City MAMBO NO. 5.Puncak acara akan diselenggarakan di panggung utama di Mal Kuningan City mulai pukul 14.00 hingga 19.00 WIB yang menghadirkan performa mambo star, yakni DJ Deena, DJ Renza, dan DJ Nilam pada 15 Desember; DJ Think, Disko Pantera, dan DJ Throoper pada 16 Desember; DJ Pingkan, DJ Kartika Ayu, DJ Jacqueline, dan Angel Percussion pada 17 Desember.(TRK)