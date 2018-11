Sisa Makanan Berikut Ini Masih Bisa Digunakan

Jakarta: Selama ini mungkin Anda akan langsung membuang beberapa bagian dari makanan yang terlihat sudah tidak berguna, seperti kulit buah, batang sayuran, atau bagian-bagian yang Anda pikir sudah tidak bisa dimanfaatkan.



Namun sebenarnya beberapa bagian makanan yang mungkin Anda pikir sudah tidak bisa digunakan lagi, sebenarnya mungkin masih berguna meskipun bukan untuk dimakan.

Berikut ini adalah beberapa sisa makanan yang sebenarnya masih bisa digunakan.Menurut Lauren Popeck RD, LD/N dari Orlando Health Physician Group, ada beberapa manfaat besar untuk kulit lemon yang mungkin berguna untuk dijadikan hiasan makanan atau menambahkan rasa. Terlebih lagi, ada beberapa manfaat tersembunyi dari kulit lemon."Anda mendapatkan tiga gram serat dalam dua sendok makan kulit lemon, lima kali lebih banyak vitamin C dalam kulit daripada daging, dan vitamin dan mineral penting lainnya, termasuk riboflavin, thiamin, niacin, folat, vitamin B6, vitamin B5, vitamin A, kalsium, zat besi, kalium, seng, dan magnesium," kata Popeck.Banyak orang yang akan langsung membuang kulitnya ketika sedang makan pisang. Namun sebenarnya kulit pisang mungkin saja memiliki beberapa manfaat. "Pilihlah kulit pisang yang sudah matang sehingga lebih lembut, tipis, dan enak," kata Popeck.Masak atau rebus setidaknya 10 menit agar lunak kemudian Anda dapat menambahkannya ke dalam smoothie, tumis, atau sup. Atau, Anda dapat menghaluskan dan menambahkan ke muffin atau adonan kue.Anda bisa mendapatkan beberapa nutrisi yang kuat dalam kulit dan biji semangka, kata Popeck. Gunakan bagian putih yang terdapat dalam buah semangka untuk ditambahkan dalam masakan Anda."Ini mengandung citrulline asam amino, yang diubah menjadi arginin, yang membantu meningkatkan sirkulasi, meningkatkan aliran darah, meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan kekebalan, meningkatkan libido, dan mengurangi kelelahan otot." Terlebih lagi, ia juga memiliki vitamin C dan B6, untuk menjaga sistem kekebalan Anda tetap tinggi, tambahnya."Tangkai atau batang brokoli mengandung sulforaphane, antioksidan fitokimia yang memiliki sifat antiinflamasi, melindungi sel dari kerusakan DNA, menonaktifkan karsinogen, dan menghambat pembentukan pembuluh darah tumor," katanya. Anda bisa mengupas, mengiris batang brokoli sisa dan menambahkannya ke dalam salad atau dengan saus.Kulit bawang memiliki kandungan tinggi akan, "Quercetin, sejenis flavonoid polifenol fitonutrien yang melawan peradangan, mengurangi tekanan darah, mencegah plak arteri, dan menjaga jantung tetap sehat," kata Popeck.Bawang merah mengandung lebih banyak quercetin daripada yang berwarna kuning. "Tambahkan bawang utuh ke sup, kaldu, cabai, atau saus, lalu buang kulit sebelum makan," kata Popeck.(TIN)