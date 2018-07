Tips Membuat Make up Freckles dari Ryan Ogilvy

Jakarta: Make up Freckles menjadi tren kecantikan yang sedang digandrungi saat ini. Adalah Kendall Jenner dan Meghan Markle yang membiarkan bintik hitam di wajahnya terlihat menginspirasi para pelaku di dunia kecantikan untuk mengubah persepsi tentang bintik hitam di wajah yang umumnya dianggap sebagai kekurangan.



Kini, bintik-bintik hitam tak lagi dianggap kekurangan melainkan ditonjolkan untuk membuat wajah lebih menarik.

Make Up Artist selebriti Ryan Ogilvy memberikan tips mudah membuat flek palsu sebagai bagian make up."Dibutuhkan perpaduan antara bedak padat dan eyeshadow coklat. Gunakan kuas super tipis untuk membentuk titik-titik," ujarnya peluncuran 10 Kosa Isyarat Kecantikan L'Oreal Indonesia di Jakarta, Selasa, 24 Juli 2018.Kuas yang dimaksud adalah kuas yang biasa digunakan untuk mengoleskan lipstik.Setelah membentuk titik, supaya tidak terlalu kaku, cobalah ratakan dengan tangan dengan cara menepuk berulang kali dengan lembut.Freckles make up biasanya diaplikasikan pada bagian pipi depan dan bagian tengah hidung hingga ke pinggiran pipi sekitar mata.Lalu, tipikal kulit seperti apa yang cocok untuk jenis make up tersebut?"Make up itu bukan soal cocok atau tidak, tapi percaya diri atau tidak. Ini kembali ke pribadi masing-masing," tandas Ryan.