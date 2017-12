Ini Tren Fesyen yang Akan Hits di 2018

Jakarta: Gaya Streetwear adalah salah satu tren yang mendominasi di tahun 2017. Sebut saja padanan fesyen ala streetwear ini sneakers yang unisex alias bisa kita lihat dipakai baik laki-laki maupun perempuan.



Lalu apa saja tren fesyen yang akan merajai tahun 2018? Gabrielle Sheena, selaku Fashion Consultant, Creative Director, sekaligus Stylist yang juga bekerjasama dengan brand milik penyanyi terkenal Agnez Mo ini mengutarakannya untuk Anda.

(Berbagai macam style denim akan mulai bermunculan mulai dari Spring 2018 sekitar bulan January/February 2018. Foto: Dok. Sheena)

(Salah satu warna yang hits di 2018 adalah pastel shades blue, pink, purple, yellow dan green. Foto: Dok. Sheena)

(Non-heeled boots sepatu boots tanpa hak tinggi juga akan menjadi tren 2018 dimulai dari musim gugur hingga akhir tahun dengan warna dari basic color hitam hingga metalik dan pastel. Foto: Dok. Sheena)

"Sneakers inspired

(Biasanya kita mengenal fanny pack untuk travel dan laki-laki, tetapi di tahun 2018 ini fanny pack banyak tampil di runway mulai dari Gucci dan Chanel. Foto: Dok. Sheena)

Sheena, sapaan akrab Gabriella mengatakan bahwa denim akan menjadi salah satu tren terbesar di tahun 2018. "Dimulai dari denim raw hingga denim washed, long pants, jin, jaket, hingga kemeja dan atasan yang dimixed dengan paduan dan atau bahan denim. Berbagai macam style denim akan mulai bermunculan mulai dari Spring 2018 sekitar bulan January/February 2018," ujar wanita berkulit putih ini.Selain kembalinya era denim, Sheena mengatakan tren lainnya adalah Fringe. Fringe adalah tren terbesar untuk tampilan chic dan bohemian. "Mulai dari aksesori, sepatu, hingga pakaian akan dipenuhi fringe dengan mixed warna gradasi, tonen satu warna, dan warna warna terang.""Plaid atau motif kotak-kotak akan banyak ditemukan dari pakaian hingga tas untuk wanita dan pria. Ada berbagai macam jenis plaid yang akan muncul di 2018. Stripe akan menjadi saingan plaid dan banyak ditemukan di fesyen 2018. Akan banyak terlihat di t-shirt, turtle neck top, sweater knit dengan model stripe yang kecil, besar, naik turun, vertical, horizontal, dan bermacam-macam."Setiap tahun punya tren warna yang berubah. Namun tahun 2018 Sheena mengatakan bahwa warna yang akan mendominasi adalah pastel shades yang terdiri dari blue, pink, purple, yellow, dan green. "Warna pastel akan mendominasi di Spring/Summer 2018," ucap Sheena.Warna lain yang juga akan menyemarakkan tren fesyen 2018 adalah orange dan bright yellow akan mendominasi Spring/Summer 2018. Warna dasar seperti hitam, biru navy, abu-abu merupakan warna yang selalu menjadi pelengkap di setiap musimnya selama 2018. Warna-warna bumi seperti coklat, cream, khaki atau nuansa biru menjadi salah satu tren yang terbesar juga di 2018.(Baca juga: Tips Padu Padan Jin Sobek untuk Berbagai Gaya "Sneakers dengan twist fashion yang lebih aneh-aneh dan unik akan banyak bermunculan di runway 2018. Dimana sneaker culture yang semakin marak para designer mulai mengeluarkan desain sneakers yang digabungkan dengan banyak elemen dan beragam."digabungkan dengan heels atau sepatu a dengan b dan seterusnya akan menjadi tren besar 2018," ujar Sheena.Non-heeled boots sepatu boots tanpa hak tinggi juga akan menjadi tren 2018 dimulai dari musim gugur hingga akhir tahun dengan warna dari basic color hitam hingga metalik dan pastel."Pointe heels and pumps akan banyak tampil di runway pointe front shoes dengan beraneka ragam tali, penutup belakang, dan sebagainya. Digabungkan dengan hak tinggi, hak pendek, dan flat. Pointe heel is a must have in 2018. Bahkan dengan sneakers pun digabungkan!" papar Sheena.Selain itu tren sandal yang tak kunjung hilang dari 2017 akan berlanjut ke 2018."Slippers, Fury sandals, sandal ala gunung ditambah dengan hak, loafers, sandal gladiator, dan sandal dengan aksen batu berlian dan fringe. Sandal akan menjadi tren besar 2018 di luar sneakers."Salah satu elemen fesyen yang tak kalah penting adalah aksesori. Menurut Sheena, geometric shape bag di 2018 akan menonjol. "Designer mulai mencoba style yang lebih unik lagi dengan mengeluarkan handbag dengan bentuk geometri dari kotak, bulat, persegi lima, dan lain-lain," ucap Sheena.Selain itu socks with heels yaitu memakai kaos kaki pendek maupun panjang digabungkan dengan heels dan sepatu sneakers akan menjadi tren juga sepanjang tahun. "Seiring dengan tren 80’s dan 90’s," papar perempuan yang ramah ini.Selain itu, masih berasal dari keluarga Kardashian yang bisa selalu bisa jadi ide segar dalam dunia fesyen yaitu tiny sunglasses yang mulai dipopulerkan oleh Kendall Jenner.Ini akan menjadi tren kacamata di tahun 2018 dengan kaca yang tipis dan sempit."Fanny pack, biasa kita mengenal fanny pack untuk travel dan laki-laki, tetapi di tahun 2018 ini fanny pack banyak tampil di runway mulai dari Gucci dan Chanel. Fanny pack leather is a must have in 2018!" tutup Sheena.(TIN)