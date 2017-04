Pola Belajar Mahasiswa Berbeda dengan Anak Sekolah

Metrotvnews.com, Jakarta: Saat masih bersekolah, pagi hari adalah waktu yang paling efektif untuk menyerap pelajaran. Namun sebuah penelitian menyebutkan hal tersebut tak berlaku lagi di bangku perkuliahan pada beberapa jenis orang.



Studi tersebut menemukan bahwa mahasiswa dan mahasiswi, terutama mereka yang lebih mudah, lebih baik dalam menyerap materi perkuliahan di sore hari daripada pagi hari. Artinya, kemungkinan ini adalah penyebab ilmiah mengapa sebagian mahasiswa ketiduran saat kelas pagi.

Studi yang dipublikasikan secara daring dalam Frontiers in Human Neuroscience tersebut menemukan bahwa waktu terbaik untuk mahasiswa belajar adalah setelah Pukul 11 siang atau di siang hari.Menurut mereka, jadwal kelas sebelum waktu tersebut, yaitu pukul 9 pagi, kemungkinan tidak bermanfaat bagi para mahasiswa karena kemampuan kognitif mereka belum maksimal."Dorongan dasar untuk belajar pada usia mahasiswa lebih lambat daripada standar jam belajar pelajar dimulai. Terutama pada mahasiswa tahun pertama dan kedua, kita perlu memberlakukan jadwal kelas yang lebih siang," tukas asisten peneliti Mariah Evans dalam sebuah pernyataan.(Baca juga: Ibu, Siapkan Ini Sebelum Anak Pertama Kali Masuk Sekolah Penelitian tersebut menggunakan sampel para mahasiswa tahun pertama dan kedua dari University of Nevada, Reno dan The Open University di Inggris. Para partisipan diminta untuk mengisi survei dasar, model empirik, dan model teoritis berbasis ilmu saraf untuk meneliti kapan waktu puncak belajar mereka.Meski penelitian tersebut menyebutkan bahwa kebanyakan mahasiswa terlihat maksimal di siang hari, performa otak tiap individu pada dasarnya bermacam-macam.Misalnya, sebuah penelitian dalam The Wall Street Journal menyebutkan bahwa menjelang siang, ketika suhu tubuh meningkat perlahan, seseorang akan mengalami peningkatan dalam memori, kesadaran, dan konsentrasi. Namun, terdapat batasan puncak yaitu saat pertengahan pagi hari.Tetap saja, di saat pagi hari tidak dapat memaksimalkan fungsi tubuh, penelitian lain menyebutkan bahwa pada jenis orang tertentu, rasa pusing justru dapat meningkatkan kreativitas.Contohnya, sebiah studi tahun 2011 menemukan bahwa mahasiswa cenderung mampu menjawab pertanyaan berbau kreatif di saat puncak kognitif mereka menurun dan kepala mereka pusing.Akhirnya, para peneliti menyimpulkan tak ada waktu universal untuk membuat otak bekerja maksimal. Namun mereka merasa kelas daring, yang tengah naik daun saat ini, adalah salah satu solusi bagi mereka yang ingin belajar di saat otak mereka sedang berfungsi maksimal.(TIN)