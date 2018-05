Hadiah di Pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle

Jakarta: Pernikahan Pangeran Harry dengan Meghan Markle tinggal menunggu waktu saja. Dan sejak tanggal 9 April 2018 lalu melalui Kensington Palace (pihak resmi dalam memberikan update berita dari Kerajaan Inggris), kedua belah pihak menyepakati bahwa menolak berbagai hadiah yang disedianya akan diberikan kepada mereka di hari pernikahan Sabtu, 19 Mei 2018.



Dari Website resmi Kerajaan Inggris yaitu Royal.uk juga dijelaskan bahwa siapa pun yang ingin memberikan hadiah bagi pernikahan mereka, sejoli ini menghargai kemurahan hati para tamu, namun pasangan ini meminta supaya setiap orang yang berharap untuk memberi hadiah lebih memertimbangkan memberikannya sebagai donasi untuk amal.

(CHIVA, salah satu wadah yang ditunjuk Pangeran Harry dan Meghan Markle untuk diberikan donasi dari pernikahan Royal Wedding mereka. Foto: Courtesy of Royal.uk)

Tujuh institusi yang telah dikonfirmasi pihak Kerajaan Inggris untuk diberikan donasi dari pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle antara lain, CHIVA (asosiasi HIV anak-anak), Crisis (wadah bagi mereka yang tak punya rumah berbasis di Inggris).Selain itu ada The Myna Mahila Foundation (badan amal yang membantu wanita di daerah kumuh perkotaan di Mumbai), Scotty's Little Soldiers (wadah yang membantu anak-anak angkatan bersenjata).Ada juga StreetGames (yayasan olahraga untuk membantu kehidupan), Surfers against Sewage (konservasi laut dan kampanye amal nasional), dan The Wilderness Foundation UK (yang mempromosikan kehidupan alam liar).(TIN)