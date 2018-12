Trik Menghasilkan Make Up Natural

Jakarta: Saat ini make up natural atau yang lebih dikenal dengan 'no make up make up' cukup banyak digemari oleh banyak orang. Dengan tampilan yang lebih natural atau tidak berlebihan, jenis make up seperti ini cukup populer di kalangan remaja hingga dewasa yang berkiblat pada Korea Selatan sebagai salah satu tren dalam industri kecantikan. Namun, make up jenis ini bisa dibilang cukup rumit karena harus mendapatkan tampilan yang seakan-akan minimalis padahal sebenarnya cukup rumit.



"No make up make up itu cukup sulit, karena gini kita tetap harus terlihat tipis tapi kulit tetap harus glowing dan juga bagian atau spot-spot seperti jerawat itu harus tertutupi. Jadi gimana caranya menggunakan make up dengan tampilan setipis mungkin tetapi tetap harus tertutupi," ujar Bubah Alfian, Make Up Artist Indonesia, dalam acara peluncuran Nivea MicellAIR Skin Breathe XPERT, Jumat, 16 November 2018, di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan.

"Kita juga harus ada highlighter, segala macam, pengerjaannya pun harus lebih detail dan itu biasanya pengerjaannya memang lebih lama," tutur Bubah.Jika pengerjaan make up biasa hanya sekitar 40 menit sampai 1 jam, dengan jenis make up no makeup ini Bubah mengaku bahwa dirinya harus mengerjakannya sampa 1,5 jam rata-rata. "Dia harus terlihat lebih tipis walaupun sometimes itu tebal sebenarnya."Dalam menggunakan make up no make up ini, salah satu yang perlu diperhatikan juga adalah warna kulit yang harus merata."Untuk warna kulit tidak rata itu kita harus mencari foundation yang tepat untuk kulit dan juga base foundation yang tepat juga untuk kulit. Biasanya kalau yang memiliki warna kulit wajah yang tidak merata itu saya kasih yang base-nya lumayan lebih tebal dan juga foundation-nya yang memiliki coverage lebih bagus."(ELG)