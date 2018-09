Tips agar Pria Terlihat Lebih Menarik bagi Wanita

Jakarta: Menemukan pasangan hidup mungkin tidaklah mudah, sama seperti menemukan seseorang yang mencintai dan menerima segala kekurangan Anda. Namun, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh para pria agar mereka bisa terlihat menarik di hadapan para wanita.



Dikutip dari The Independent, berikut ini adalah beberapa cara yang bisa dilakukan oleh pria agar mereka bisa terlihat menarik di hadapan wanita.

Warna merah akan membuat Anda terlihat menonjol diantara kerumunan. Sebuah studi pada tahun 2012 menemukan bahwa wanita paling tertarik pada pria yang mengenakan warna cerah.(Baca juga: Dua Sifat Menarik Pria yang Justru Tak Disenangi Wanita Pada tahun 2010, sebuah penelitian dari University of Wales Institute menemukan pria yang berfoto dengan mobil atau barang-barang mewah dianggap lebih menarik dibandingkan dengan yang terlihat biasa-biasa saja.Studi yang berbeda dari Cardiff Metropolitan University juga menemukan bahwa pria dengan apartemen mewah juga dianggap lebih menarik oleh wanita.Para peneliti dari University of Alaska menemukan bahwa wanita lebih tertarik pada pria yang lebih berani mengambil risiko seperti melakukan berbagai olahraga ekstrem, diantaranya bersepeda gunung, menyelam, atau kegiatan yang dapat meningkatkan adrenalin.Ketika melakukan olahraga ekstrem, peluang untuk terluka sedikit lebih tinggi. Sebuah studi tahun 2009 dari University of Liverpool dan University of Stirling menemukan bahwa gambar pria yang dimanipulasi secara digital dengan bekas luka wajah digolongkan sebagai lebih menarik. Ya, jika Anda menganggap hal ini tak akan dilakukan juga tak apa. Yang dimaksud di sini adalah bekas luka alami yang pernah terjadi.Rambut pada wajah juga berkaitan dengan perhatian pada lawan jenis. Menurut sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2013, rambut pada wajah tidak hanya berkaitan dengan kedewasaan dan maskulinitas, tetapi juga dengan dominasi dan agresi.(TIN)