Kolektor Australia Pamerkan Kain Tradisional Indonesia di Museum Tekstil Jakarta

Pameran yang bekerja sama dengan Mosman Art Gallery Sydney tersebut mengambil tema Encounters with Bali: A collector’s journey yang menampilkan 62 koleksi yang sudah dikumpulkan sejak 30 tahun yang lalu."Sebagai kolektor, pameran ini adalah kehormatan yang saya juga bangga mengungkapkan bahwa pameran ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa warga Australia menghargai dan mencintai kebudayaan Indonesia," ujar Dr John Yu dalam pembukaan pameran di Museum Tekstil Jakarta, Selasa 10 Juli 2018.(Baca juga: Batik For The World Ia bercerita kain pertama yang ia koleksi adalah kain dari Pulau Savu di Indonesia Timur dan bahwa Bali adalah tempat pertama yang ia kunjungi bersama Dr George di mana Pulau Dewata tersebut sudah menjadi pusat perdagangan, termasuk tekstil.Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Australia untuk Indonesia Gary Quinlan mengungkapkan bahwa warga Australia tak pernah bosan dengan budaya Indonesia."Minat warga Australia pada kain tradisional semakin meningkat dalam empat dekade terakhir, terutama batik," tukasnya.Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Asiantoro pun mendukung adanya kerja sama dan dukungan budaya semacam ini antara kedua negara yang saling bertetangga, yang melibatkan Bali sebagai pintu gerbang wisatawan Australia."Bali adalah rumah kedua warga Australia. Bali titik awal kolektor untuk eksplorasi Indonesia."(TIN)