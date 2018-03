Empat Baju Terbaik dan Terburuk di Ajang Oscar 2018

Jakarta: Tak lengkap memang jika pembahasan soal film terbaik di ajang bergengsi Oscar 2018 atau Academy Award ke-90 jika tak membahas soal pakaiannya. Best dress atau pakaian terbaik (juga yang terburuk) cukup digadang-gadang merupakan salah satu yang menyita perhatian publik dalam perhelatan besar ini.



Tim Medcom.id berkesempatan mewawancarai Gabrielle Sheena, selaku Fashion Consultant, Creative Director, sekaligus Stylist yang juga bekerjasama dengan brand milik penyanyi terkenal Agnez Mo ini.

Stylist consultant:

Gabriella Sheena (Sheena)

Fashion Consultant, Creative Director, Stylist

Berikut ini daftar baju terbaik serta terburuk di ajang Oscar 2018 menurut fashion stylist yang ramah ini.Busana: Giambattista Valli‎ Haute Couture, Bulgari jewelry and Brian Atwood shoes"On trend, Zendaya tampak lebih dewasa, dan membuat penampilannya lebih regal. Selain itu juga sesuai dengan warna kulitnya. Tak hanya itu, shapenya cocok untuk tubuhnya yang kecil sehingga bisa terlihat lebih berisi."Busana: Atelier Versace, Alexandre Birman shoes, Niwaka jewelry, and with a Versace clutch"Peran terakhirnya di film Black Panther cukup baik dan di sini Lupita juga ikut merepresentasikan hal itu. Color tone bajunya cocok sama dia. Lupita si sini tampak glowy dan cantik."Busana: Calvin Klein By Appointment, Christian Louboutin shoes, and Cartier jewelry"Saoirse tampil sesuai dengan make upnya, warnanya juga warna tren Spring Summer 2018. Tampilan busana Saoirse simple chic classy cocok dengan perannya di film Lady Bird."Busana: Givenchy"Peran utamanya di film Black Panther memang sangat sesuai dengan apa yang Ia pakai di ajang Oscar ini. Sesuai karena terlihat wibawa, dan keliatan gagah dia cocok banget baju ini."Busana: Chanel Haute Couture"Salah satu pakaian yang menurut aku terburuk. Itu di bagian depan dressnya mirip pohon natal, terlihat tidak bagus. Saya pikir Margot ini adalah salah satu perempuan yang terlihat keren juga dalam peran-perannya.""Di sini Margot terlihat terlalu simple jadi bisa terlihat wow dan Ia dinominasikan untuk I Tonya, idealnya penampilannya bisa lebih grand lagi."Busana: Louis Vuitton"Kalau bicara secara tren, Emma mask dalam tren Spring Summer 2018, blazernya adalah salah satu item untuk musim ini.""Tapi untuk Oscar, saya rasa ini terlalu simple dan terlalu plain. Terlalu toned down dan kurang glamour. Meskipun dia ikut tren sekarang ini, tapi blazernya terlalu sederhana dan untuk event Oscar saya rasa kurang cocok."Busana: Zac Posen"Baju ini terlalu ramai, lebih mirip seperti gordain. too much going on."Busana: Gucci"Saya rasa Salma kali ini berbusana buruk. Dress ini tidak membuat badannya terlihat ramping atau shape. Dan ramai banget. Enggak bagus mixed and match baju ini. Jadi terlihat pendek dan tak berbentuk. Warnanya sih colour trend tapi tidak masuk ke dia."(TIN)