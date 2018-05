Tradisi Cincin Kawin Royal Wedding

Jakarta: Cincin kawin dari emas Welsh akan disematkan di jari Meghan Markle oleh Pangeran Harry di hari Sabtu, 19 Mei 2018.



Cincin emas dari pertambangan emas Clogau St David's di Bontddu, biasa dikenal dengan sebutan pertambangan Welsh disebelah utara, telah menjadi emas yang telah dipakai sejak Queen Elizabeth The Queen Mother, The Queen, Princess Margaret, Princess Anne, dan Princess Diana.

Apa makna dari cincin kawin Clogau Wedding Ring? Ternyata hampir semua cincin kawin memiliki maknanya tersendiri. Clogau (yang disebut dengan "clog-eye") merepresentasikan cinta dan komitmen seumur hidup kepada seseorang.(Baca juga: Ini Dia Kereta Kencana Pilihan Pangeran Harry dan Meghan Markle Sejak 1923 Keluarga Kerajaan Inggris telah memakai cincin kawin yang dibuat dari sebongkah emas yang diekstrak dari tambang emas Clogau St David's di Bontddu, Welsh Utara.Tradisi ini ditemukan oleh The Queen Mother dipernikahannya dengan King George VI. Dan terus diturunkan hingga saat ini.Dilansir dari situs resmi Kerajaan Inggris, Royal.uk tradisi ini masih dilakukan hingga ke the Duchess of Cornwall.Emas ini adalah emas yang sama dan merupakan emas Welsh yang langka yang isinya pasti dibuat sebagai perhiasan emas Clogau yang sangat unik.Dan bagi Anda yang ingin tahu cincin kawin yang akan dikenakan oleh Meghan dari Pangeran Harry nampaknya masih harus bersabar dulu karena pihak Kerajaan Inggris belum akan memaparkan detailnya sebelum mereka menikah.(TIN)