Kapan Waktu yang Tepat Membawa Bayi Menghadiri Pernikahan?

Jakarta: Bagi seagian orang, menghadiri pesta pernikahan tentu tidak perlu berpikir dua kali ketika akan menghadirinya. Namun berbeda bagi mereka yang baru saja memiliki bayi.



Ketika ingin menghadiri pernikahan, para orang tua yang baru saja memiliki bayi tentu memiliki sebuah dilema. Apakah harus membawa bayi mereka atau tidak? Dan mungkin juga banyak orang yang bertanya-tanya kapan waktu yang aman untuk membawa bayi menghadiri pesta pernikahan.

(Sistem kekebalan bayi Anda baru dan baru mulai melindungi tubuhnya dari infeksi, mungkin ada baiknya untuk tidak membawa bayi Anda ke pernikahan. Foto: Jake Peterson/Unsplash.com)

Menurut Kidshealth.org, tidak ada aturan khusus dan pasti mengenai kapan sebaiknya membawa bayi Anda pergi ke tempat umum. Dan tentu saja, pergi keluar rumah dan berjalan-jalan untuk mendapatkan udara segar tentu sangat baik bagi ibu baru dan bayinya.Tetapi bagaimanapun, pernikahan bukanlah pilihan utama yang paling ideal untuk dipilih bagi bayi yang baru lahir. Setidaknya pada bulan-bulan awal kehidupan mereka.(Baca juga: Panduan Agar Bayi Anda Bebas Iritasi Meskipun sangat menggoda untuk membawa mereka ke acara besar, seperti pernikahan, hal itu dapat membuat mereka terkena kuman penyakit dan berdampak pada sistem kekebalan tubuh mereka yang masih belum sempurna untuk meningkatkan risiko terkena penyakit.Menurut Heidi Murkoff, penulis What to Expect, mengatakan kepada Today.com, secara umum baik-baik saja dan bahkan ide yang bagus untuk membawa serta si kecil keluar.Namun, pernikahan dalam ruangan besar mungkin sedikit berlebihan bagi mereka dan kesehatan mereka. Karena sistem kekebalan bayi Anda baru dan baru mulai melindungi tubuhnya dari infeksi, mungkin ada baiknya untuk tidak membawa bayi Anda ke pernikahan.Jika pernikahan dilakukan di luar ruangan, Anda perlu memertimbangkan cara memakaikan baju bagi bayi Anda untuk acara tersebut dan membuatnya tetap sejuk di musim panas. Menurut American Academy of Pediatrics (AAP), mungkin sulit bagi bayi baru lahir untuk mengatur suhu tubuh mereka dan kulit mereka ekstra sensitif dan rentan terhadap sengatan matahari.(TIN)