7 Hal Menarik dari Royal Wedding yang Mungkin Luput dari Perhatian Anda

London: Meski sudah berlalu, pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle masih menjadi topik hangat yang tak bosan dibicarakan. Berikut ini merupakan detail pernikahan yang mungkin luput dari perhatian Anda, tetapi menarik untuk disimak.



1. Janggut Pangeran Harry

(Kebanyakan pria mencukur janggutnya di hari pernikahan. Namun, tidak dengan adik Pangeran William ini. Harry yang memang aktif di kegiatan militer memilih tampil apa adanya. Foto: Courtesy of The Royal Family/@theroyalfamily)

Kebanyakan pria mencukur janggutnya di hari pernikahan. Namun, tidak dengan adik Pangeran William ini. Harry yang memang aktif di kegiatan militer memilih tampil apa adanya. Status militer yang dmiliki Pangeran Harry juga membuat Ratu Elizabeth II harus memberikan izin khusus cucunya untuk mengenakan seragam pada hari pernikahannya.Pakaian dari page boys pada tradisi pernikahan Kerajaan Inggris umumnya menggunakan warna putih atau off white. Namun pasangan ini memilih pakaian dengan warna hitam, meniru Harry namun dalam versi mini dengan menggunakan mantel Blues dan Royals.Perhatian dunia mungkin tertuju pada gaun pernikahan yang dikenakan Meghan Markle, namun pakaian Ratu Elizabeth II pun tidak kalah menyita perhatian. Ia mengenakan coat berwarna hijau lemon di atas floral dress berwarna ungu dan menggunakan topi berwarna hijau lemon yang senada dengan warna coat yang dipakai. Pakaian dengan warna yang cukup mencolok tersebut sengaja ia pilih agar terlihat menonjol diantara kerumunan.Ratu Elizabeth II dengan murah hati meminjamkan Meghan tiara neneknya, yaitu Ratu Mary Diamond Bandeau Tiara untuk dipakai. Istana Kensington menyatakan The Diamond Bandeau dibuat pada tahun 1932 dengan seluruh bros yang berasal dari tahun 1893. Beberapa anggota keluarga kerajaan memilih mahkota dengan batu safir sebagai batu utama, namun Meghan Markle memilih berlian pada hari pernikahannya.Detail bunga yang terdapat pada penutup kepala yang digunakan oleh Meghan Markle pada hari pernikahannya pun memiliki makna yang khusus. Setiap sulaman bunga yang terdapat pada penutup kepala tersebut mewakili salah satu dari 53 negara di Persemakmuran. Meghan juga memasukkan beberapa sentuhan pribadi ke dalam desain, seperti California poppy, bunga resmi negara bagiannya dan bunga Wintersweet dari pelataran Istana Kensington.Pernikahan tidak akan lengkap tanpa adanya cincin pernikahan. Cincin pernikahan milik Meghan Markle dibuat dari potongan emas Welsh, yang merupakan pemberian dari Yang Mulia Ratu Elizabeth II. Sedangkan cincin pernikahan milik Pangeran Harry terbuat dari bahan platinum dengan menampilkan hasil akhir yang bertekstur.Salah satu momen yang mungkin ditunggu-tunggu oleh banyak orang adalah ciuman pertama mereka setelah resmi menjadi sepasang suami istri. Namun, berbeda dari ciuman pertama anggota kerajaan lainnya yang biasanya dilakukan di atas balkon, Duke dan Duchess of Sussex tersebut berbagi momen indah mereka di tangga di luar Kapel St. George.(DEV)