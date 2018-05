Alasan Meghan Markle Tidak Memilih Maid of Honor di Hari Pernikahannya

Jakarta: Beberapa waktu menjelang pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle, Istana Kensington baru saja memberikan pengumuman terbaru mengenai pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle, yaitu calon mempelai wanita tidak akan memilih pendamping pengantin pada saat pernikahannya nanti.



Meskipun ada beberapa spekulasi yang mengatakan bahwa Meghan Markle mungkin memilih salah satu teman lamanya, istana mengumumkan bahwa dia hanya akan memiliki pengiring pengantin yang menurut tradisi kerajaan biasanya adalah anak-anak.

(Foto: Courtesy of Royal.uk)

Menurut reporter kerajaan, alasannya adalah karena Meghan Markle tidak dapat memilih diantara teman-temannya."Para pengiring pengantin dan para penjaga lelaki adalah anak-anak. Ms Markle tidak akan memiliki pendamping pengantin di hari pernikahannya. Ia memiliki pertemanan yang sangat dekat diantara teman-temannya dan tidak akan memilih satu diantara teman-teman lainnya," menurut juru bicara pasangan tersebut kepada Dailymail.com.(Baca juga: Tradisi Cincin Kawin Royal Wedding Maid of Honor atau pendamping pengantin sendiri biasanya akan dipilih satu orang teman dekat dari calon mempelai wanita yang akan membantu calon mempelai wanita untuk mempersiapkan pernikahan.Mulai dari menemani bertemu dengan vendor pernikahan sampai menemani calon mempelai wanita fitting baju pengantin.Banyak spekulasi yang menyebutkan akan diberikan kepada siapa gelar Maid of Honor itu oleh Meghan Markle, diantaranya adalah Jessica Mulroney, temannya dari Toronto, Serena Williams, Priyanka Chopra, atau salah satu dari pemeran lain dari serial Suits yaitu Sarah Rafferty atau Gina Torres.Calon kakak ipar Meghan Markle, yaitu Kate Middleton tidak akan menjadi Maid of Honor dalam pernikahan tersebut dikarenakan dirinya tidak ingin orang-orang memusatkan perhatian kepada dirinya daripada pengantin sebenarnya.Namun Princess Charlotte and Prince George dikabarkan akan bertugas sebagai pengiring pengantin pada pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle.(TIN)