Desainer Kate Spade Meninggal di Usia 55 Tahun

Jakarta: Kate Spade, desainer fesyen yang sudah sangat terkenal di dunia karena hasil karyanya yang identik dengan kemewahan dan keceriaan ditemukan tewas pada Selasa, 5 Juni 2018 di apartemennya di New York City.



Dikutip dari NBC New York, wanita berusia 55 tahun tersebut ditemukan oleh pembantu rumah tangga di rumahnya di Park Avenue, dengan menggantung dirinya menggunakan syal.



"Ada catatan bunuh diri yang ditinggalkan di tempat kejadian," kata Kepala Detektif NYPD Dermot Shea pada sebuah jumpa pers. "Kami tidak akan menyebutkan apa isi catatan tersebut. Namun tampaknya itu merupakan catatan apa yang dia alami selama ini, tetapi kita masih memiliki beberapa petugas di tempat kejadian."





(Dikutip dari NBC New York, Kate Spade ditemukan oleh pembantu rumah tangga di rumahnya di Park Avenue, dengan menggantung dirinya menggunakan syal. Foto: Courtesy of Southern Living)



Spade meluncurkan lini tas dengan kualitas tinggi pada tahun 1990-an yang kemudian menjadi sensasi global dan mengubah perusahaannya, Kate Spade New York, menjadi pusat ritel dengan lebih dari 140 toko dan toko outlet di seluruh Amerika Serikat.



"Aku mencari sesuatu yang tidak terlalu serius, lebih pribadi," kata Spade tentang tas tangannya dalam sebuah wawancara tahun 1999 dengan The Boston Globe. "Aku juga ingin sesuatu yang tidak lekang oleh waktu."



Tas-tas yang menampilkan logonya yang ikonik tersebut mengusung sentuhan kontemporer dan keanggunan yang klasik seperti ikon gaya Amerika seperti Audrey Hepburn dan Jackie Kennedy. Desainnya dianggap sederhana namun modern, dengan memadukan warna yang cerah dan preppy untuk seluruh wanita di dunia.





(Tas By the pool 3d pineapple, salah satu kreasi yang menggambarkan keceriaan Kate Spade. Foto: Courtesy of Katespade.com)



Ia dilahirkan dengan nama Kate Brosnahan di Kansas City, Missouri, pada bulan Desember 1962. Ia juga merupakan putri seorang pemilik perusahaan konstruksi dan ibunya seorang ibu rumah tangga.



Dia mendirikan perusahaannya pada tahun 1993 dengan Andy Spade, pria yang akan menjadi mitra bisnis dan suaminya. Dan selama dekade berikutnya, mereka membangunnya menjadi sebuah kerajaan bisnis yang juga memproduksi sepatu, koper, alat tulis dan aksesoris lainnya.





