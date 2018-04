Gabster Fashion Consulting Luncurkan "A Fashion Night Out"

Jakarta: Bertempat di EV Hive City, Plaza Kuningan, Jakarta Gabster Fashion Consulting (GFC) berkolaborasi dengan EV Hive membuka kantor barunya pada Kamis, 12 April 2018 lalu.



Konsep yang ditawarkan oleh GFC dalam kantor barunya ini adalah sebagai satu tempat "one stop solutions" apa saja seputar fesyen atau lebih dikenal dengan sebutan fashion hub.

Tujuan dari didirikannya kantor ini menurut Gabriella Sheena Halim selaku CEO dan Founder dari GABSTER Fashion Consulting adalah karena bisnis fesyen bukan hanya soal membuat dan menjual pakaian saja.Sheena mengungkapkan ada banyak aspek dan juga lelah juga melihat brand luar yang menjejali pasaran lokal, "Kenapa tidak meningkatkan produk kita sendiri?" ucap Sheena menambahkan.Sheena menyebutkan bahwa GFC ini diharapkan dapat membangun sebuah komunitas fesyen dan mampu merepresentasikan baik produk lokal maupun internasional. Tak hanya itu, GFC juga bisa menjadi konsultan kebutuhan dari A sampai Z soal fesyen dan berbagai produknya.Sheena juga menerangkan bahwa fashion hub yang ia dirikan juga terdapat kantor, fashion workshop room, mesin jahit, meja potong dan pattern, serta fashion desk pass harian serta bulanan.(Baca juga: Ini Tren Fesyen yang Akan Hits di 2018 "Kami sangat senang bisa berpartner dengan GFC karena kami mengharapkan GFC akan membawa komunitas fesyen ke dalam space dan menciptakan sinergi dari member kami," ucap Ethan Choi, Co-Founder dan CSO of EV HIVE.Tak hanya itu, Ethan Choi juga menerangkan bahwa fesyen sekarang ini menjadi platform yang kuat di bisnis e-commerce dan ia memercayai bahwa GFC akan menjadi leader online serta offline community bagi para fashion designer dan enterpreneur di Indonesia.GFC dimulai sejak 2017 dengan tanpa kantor dan hanya memegang 1 klien. Sheena sendiri juga pernah bekerja di brand terkenal seperti Chanel, Vera Wang, Michael Kors, Zalora dan banyak lagi.Saat ini Sheena juga telah bekerjasama dengan beberapa brand ternama seperti Third Day, ANYE by Agnez Mo, Sixteen Denim Scale, 3Second, Greenlight, Famo, Moutley, FMC, Maskoolin.com masih banyak lagi."Kami berupaya untuk meningkatkan skala besar industri fesyen dan melihat mereka dijual dan dikenakan oleh orang secara global. Saya lelah melihat brand internasional melahap market kita. Untuk itu harus ada cara bagaimana merek lokal dapat bersaing dengan merek internasional, baik dalam maupun luar negeri," jelas Sheena.(TIN)