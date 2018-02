16 Perempuan Inspiratif Versi Cosmopolitan FM

Jakarta: Radio 90.4 Cosmopolitan FM memberikan penghargaan kepada 16 perempuan modern. Mereka dianggap tetap bisa berkarya, meski sibuk mengurus rumah tangga.



16 perempuan modern yang mendapatkan penghargaan dari Cosmopolitan FM, yaitu Nagita Slavina (entrepreneur mom), Rafinola Ifani Sari (manager mom), Mona Ratuliu (resourceful mom), Dian Sastrowardoyo (culture enthusiast).

Jenahara Nasution (fashion enthusiast), Cinta Ruhama Amelz (beauty enthusiast), Ayudia Bing Slamet (millenial mom), Andra Alodita (artsy mom), Agatha Sui (tenacious mom), Ratih Megasari (warrior mom) Zivanna Letisha (empowered mom), Andien Aisyah (new age mom), Hilyani Hidranto (sporty mom), Nazyra C. Noer (fun mom), dan Ririn Ekawati (humanitarian mom).Cosmopolitan FM menilai ke-16 perempuan tersebut menginspirasi kaum hawa lainnya. Pemberian penghargaan ini dalam rangka ulang tahun ke-16 Cosmopolitan FM pada Jumat, 2 Februari 2018."Kami mengapresiasi 16 perempuan yang dianggap berhasil menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu tapi tetap berkarya. Pengalaman mereka kemudian kita bagikan kepada pendengar," kata Deputi Director MRA Broadcast Media Division Bambang Parikesit saat konferensi pers di Jakarta, Jumat, 2 Februari 2018.Nagita Slavina dan putranya. Foto: Instagram raffinagita1717Berbagai pengalaman dan cerita-cerita menarik 16 inspiring moms tersebut akan disiarkan Cosmopolitan FM dalam berbagai program sepanjang hari ini. Puncak acara, Cosmopoilitan FM akan menggelar konser Love in The Air (Lita) di La Moda Plaza Indonesia sekaligus penyerahan penghargaan kepada 16 perempuan inspiratif.Acara akan ditutup dengan penampilan spesial dari penyanyi Andien dan Reza Artamevia.Bambang berharap Cosmopolitan FM tetap menjadi sahabat terbaik dan selalu mnginspirasi kaum hawa di ibu kota dalam berkarya tanpa mengabaikan peran sebagai ibu."Tetap dengerin Cosmopolitan FM, banyak sekali yang ingin kita sampaikan. Banyak isu yang diangkat dan kita bahas," ujat dia.Andien Aisyah bersama keluarga. Foto: Instagram andienaisyahDalam kesempatan yang Hilyani Hidranto yang terpilih sebagai sporty mom mengatakan perempuan modern adalah yang tetap bisa berkarya dan memberikan inspirasi kepada keluarga dan seluruh orang meski sudah menjadi ibu rumah tangga."Perempuan modern itu wanita yang sudah menikah dan mempunyai anak, tapi tetap berkarya untuk semua," kata Hilyani.Dia menyebutkan, salah satu kunci bisa menjadi perempuan modern yaitu tetap mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman."Jangan sampai ketinggalan zaman, tetap mengikuti informasi," ujar dia.Radio 90.4 Cosmopolitan FM bisa menjadi pilihan perempuan modern dengan pola hidup aktif, dinamis, ekpresif, dan berwawasan luas dalam kesehariannya.Selain mengangkat berbagai tema perempuan modern selama 24 jam, 90.4 Cosmopolitan FM juga menghibur para pendengarnya dengan lagu baru, mulai dari pop, urban, mainstream, feminim songs, hits 1990an.(TRK)