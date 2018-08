Tips Make Up Korea yang Ringan

Jakarta: Setiap negara punya teknik make up-nya tersendiri. Jika di Barat banyak yang menyukai make up berat atau yang disebut dengan cakey (serupa dengan cake alias tebal). Berbeda dengan gaya Korean make up yang terlihat ringan.



Menurut Lizzie Parra, profesional make up artist mengungkapkan bahwa make up Korea cenderung terlihat seperti tak bermake up atau ringan.

"Menurut saya belakangan ini pengaruh Korean Beauty di Indonesia kenceng banget. Dan enaknya lagi Korean make up ini bisa dipakai ke mana saja, baik ke kantor atau hanya untuk keluar rumah tanpa terlihat make up berat," ujar Lizzie pada media launch Moonshot Cosmetic, Jumat, 10 Agustus 2018 lalu di Grand Indonesia.(Baca juga: 4 Trik Make up untuk Tampil Lebih Muda Dan Lizzie berbagi tips untuk bisa tampil bermake up ala Korean girl.1. Gunakan sun cream yang banyak. "Saya sarankan gunakan sun cream yang banyak, jadi jangan hanya sedikit. Malah kalau saya bisa hampir 1 sdt penuh," ucapnya dalam event yang sama.2. Aplikasikan pelan-pelan setiap tahapannya. "Ini berfungsi agar masuknya pelan dan aplikasikan layer by layer."3. Oleskan highlight dan blush on pink. "Korean beauty suka dengan warna bright dan tidak heavy, jadi terkesan healthy glowing skin. Dan tips dari saya adalah aplikasikan atau blend dulu di tangan agar bisa dilihat dulu warnanya sebelum diaplikasikan di wajah."4. Oleskan lipstik dengan gaya ombre mulai dari warna muda ke tua atau sebaliknya. "Cari warna yang base-nya dari yang muda ke warna tua untuk membuat ombre lipstik," tutup Lizzie.(TIN)