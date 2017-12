Ini Kebiasaan Orang Sukses di Dunia pada Pagi Hari

Jakarta: Pada umumnya, aktivitas di pagi hari memang tidak terlalu banyak, hanya mempersiapkan diri menjalani aktivitas. Namun, pernahkah Anda berfikir dan bertanya-tanya aktivitas orang sukses di pagi sama dengan kita atau ada kebiasaan lain yang dilakukanya?



Dikutip dari Rd.com, berikut beberapa kebiasaan beberapa orang sukses di dunia pada pagi hari.

(Berolahraga ringan saat pagi hari memiliki banyak manfaat untuk otak. Penelitian telah menunjukkan, tingkat metabolisme meningkat sepanjang hari setelah berolahraga pada pagi hari. Foto: iStock)

Kebiasaan bangun pada pagi hari ini ternyata dilakukan oleh Oprah Winfrey, seorang presenter tersohor di dunia. Bahkan, host yang menjadi salah satu wanita terkaya di dunia dengan total kekayaan bersih sekitar USD2,7 miliar itu sudah berada di kantornya pada pukul 6.30 pagi.Hampir tanpa kecuali, orang sukses memulai hari mereka lebih awal dalam rentang jam 5 dan 6 pagi. Mereka beranggapan bisa melakukan sesuatu hal yang lebih banyak atau menyelesaikan pekerjaan saat bangun lebih awal.Kesehatan mental harus menjadi perhatian orang agar ingin suskes. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental yaitu melalui meditasi. Kebiasaan meditasi pada pagi hari dilaukan oleh CEO LinkedIn Jeff Weiner. Dalam artikel LinkedIn Pulse, Weiner menyebutkan bahwa meditasi membawa manfaat besar bagi kesehatan mentalnya.CEO Twitter dan Square Jack Dorsey menyebutkan, minum kopi pada pagi hari merupakan kebiasaan yang selalu dihindarinya. Dia lebih suka berolahraga dan meditasi daripada menyeduh kopi hangat saat pagi hari. Kebiasaan ini merupakan salah satu bukti bahwa kafein bukanlah solusi terbaik untuk memulai aktivitas. Sebaiknya, segelas kopi hangat dikonsumsi pada pukul 09.00 pagi ke atas.(Baca juga: Usia 20an Lebih Baik Fokus Karier daripada Percintaan Mulailah menjalani hari dengan sarapan sehat seperti yang dilakukan oleh Richard Branson, pendiri Virgin Group. Dalam sesi tanya jawab untuk American Express OPEN Forum, Branson mengatakan bahwa dia biasanya mengonsumsi salad buah untuk sarapan pagi. Selain salad, Anda juga menyantap tubuh dengan whole grains (biji-bijian utuh), buah-buahan, dan oatmeal. Semuanya jenis makanan di atas menjadi pilihan terbaik sebagai sumber tenaga untuk memluia aktivitas.Olahraga atau aktivitas fisik ringan perlu Anda lakukan setiap pagi hari seperti yang dilakukan oleh Shonda Rhimes, produser eksekutif acara hit Grey's Anatomy and Scandal. Rhimes menyebutkan, aktivitas fisik yang dilakukan setiap pagi hanya menari Dance Party with Beyoncé. Sekedar informasi, berolahraga ringan saat pagi hari memiliki banyak manfaat untuk otak. Penelitian telah menunjukkan, tingkat metabolisme meningkat sepanjang hari setelah berolahraga pada pagi hari.Tak sedikit orang akan mengalami stres karena harus memikirkan pakian apa yang akan digunakan saat mejalani aktifitas sebab pakaian merupakan faktor penunjang penampilan. Saat ini, cobalah untuk mengikuti kebiasaan Mark Zuckerberg, pendiri Facebook yang lebih memilih menggunakan jin dan sweater sederhana saat menjalani aktivitas sehari-hari.Zuckerberg menjelaskan alasanya hanya ingin mengenakan pakaian sederhana karena tidak ingin membuang energi hanya untuk memikirkan busana yang akan dikenakan. Tak hanya Zuckerberg, hal serupa juga diterapkan oleh Barack Obama yang lebih familiar celana jin hitam dan Steve Jobs yang selalu mengenakan sweater turtleneck.Salah satu keiasaan orang sukses yang seringkali dilakukan yaitu menyusun agenda prioritas aktivitas yang akan dilakukan karena mereka menganggap waktu adalah uang. Salah satu orang sukses rutin menyusun agenda prioritasnya pada pagi hari yaitu Arianna Huffington, pendiri Huffington Post and Thrive Global. Huffington menyebutkan alasanya membuat daftar aktivitas prioritas agar dapat menyelesaikan segala macam urusan dengan tepat waktu dan teratur.(TIN)