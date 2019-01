Manfaat Bermain di Alam Bebas bagi Anak

Jakarta: Apakah anak Anda sering merasa stres dan tertekan? Menurut para peneliti, jalan-jalan di hutan atau lingkungan yang masih alami cenderung meningkatkan suasana hatinya lebih tentram.



Penelitian yang dipimpin oleh tim dari University of Hong Kong mengungkapkan bahwa anak-anak yang memiliki hubungan yang lebih dekat dengan alam bisa lebih sedikit murung, mengurangi hiperaktif, dan memiliki gaya hidup sehat berkaitan dengan kebiasaan bermain serta kebiasaan makan.

Penelitian yang diterbitkan oleh PLUS ONE ini juga mengatakan, kalau anak-anak yang terbiasa bermain di alam bebas memiliki lebih sedikit kesulitan perilaku dan emosi, serta meningkatkan perilaku pro-sosial."Sayangnya banyak orang tua menghindari anaknya dengan alam. Mereka melihatnya kotor dan berbahaya, dan anak-anak mereka, sayangnya, menuruti sikap tersebut, "kata Tanja Sobko dari University's School of Biological Sciences.Untuk penelitian ini, tim menyiapkan 16 jenis pertanyaan kepada orang tua untuk mengukur 'keterkaitan dengan alam' pada anak-anak usia sekolah dasar. Teridentifikasi bahwa ada empat bidang yang mencerminkan hubungan sifat anak, yaitu kenikmatan alam, empati terhadap alam, tanggung jawab terhadap alam, dan kesadaran terhadap alam.Hasilnya memberikan kemungkinan baru untuk menyelidiki hubungan antara lingkungan luar dan kesejahteraan pada anak-anak pra-sekolah.(FIR)